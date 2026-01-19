Перевозки пассажиров поездами из Казани в Санкт-Петербург за год выросли на 13%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поездами, курсирующими из Казани в Санкт-Петербург, за прошлый год перевезено 72,5 тыс. пассажиров. Это на 13,3% больше, чем за 2024 год, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Отправление пассажиров поездами дальнего следования в Санкт-Петербург сохранило положительную динамику на Горьковской железной дороге в 2025 году. Между столицей Татарстана и Санкт-Петербургом курсирует один состав», – говорится в сообщении.

В период новогодних праздников в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода отправлено 8,3 тыс. пассажиров, из Кирова – 6,2 тыс., из Казани – 3,8 тыс., из Ижевска – 2,5 тыс.

Всего в новогодние праздники на Горьковской железной дороге перевезено около 1,7 млн человек.