Перевозки пассажиров поездами из Казани в Москву за два месяца выросли на 4%

Поездами из Казани в Москву воспользовались 102,6 тыс. пассажиров за январь и февраль. Это на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Перевозки пассажиров поездами дальнего следования из столицы Татарстана в Москву сохранили положительную динамику на Горьковской железной дороге в январе – феврале 2026 года. Между Казанью и Москвой курсируют 17 составов», – говорится в сообщении.

Пассажиропоток из Нижнего Новгорода в Москву на Горьковской железной дороге за два месяца вырос на 7,9%, из Кирова – на 1,4%, из Ижевска – на 10,5%.