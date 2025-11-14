news_header_top
Общество 14 ноября 2025 17:08

Перевозки пассажиров поездами из Казани в Москву выросли почти на 5%

Перевозки пассажиров поездами из Казани в Москву выросли почти на 5%
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В январе – октябре перевозки пассажиров поездами дальнего следования из Казани в Москву выросли на 4,9%, а в Санкт-Петербург – на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Составами, курсирующими из Казани в направлении Москвы, за десять месяцев воспользовались более 645 тыс. человек, а в направлении Санкт-Петербурга – 63,2 тыс. человек», – отметили в пресс-службе.

Между Казанью и Москвой курсирует 17 составов. Из столицы Татарстана в Санкт-Петербург ходит один состав.

#перевозки пассажиров железнодорожным транспортом #Пассажиропоток #поезда дальнего следования
