Перевозки пассажиров поездами из Казани в Москву выросли почти на 5%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В январе – октябре перевозки пассажиров поездами дальнего следования из Казани в Москву выросли на 4,9%, а в Санкт-Петербург – на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Составами, курсирующими из Казани в направлении Москвы, за десять месяцев воспользовались более 645 тыс. человек, а в направлении Санкт-Петербурга – 63,2 тыс. человек», – отметили в пресс-службе.

Между Казанью и Москвой курсирует 17 составов. Из столицы Татарстана в Санкт-Петербург ходит один состав.