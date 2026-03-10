Перевозки пассажиров по Горьковской железной дороге зимой выросли на 1%

Перевозки пассажиров по Горьковской железной дороге с 1 декабря по 28 февраля выросли на 1% по сравнению с предыдущим зимним сезоном. Всего этой зимой поездами воспользовались 8,4 млн пассажиров, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В дальнем следовании перевезено около 2 млн человек, что на уровне зимнего периода 2024 – 2025 годов, в пригородном сообщении – более 6,4 млн пассажиров, что больше на 1%», – говорится в сообщении.

Самыми востребованными у пассажиров стали поезда, курсирующие между Москвой и Нижним Новгородом – 320,7 тыс. человек, Казанью – 151,3 тыс., Кировом – 71,1 тыс. и Ижевском – 35,7 тыс.

Кроме того, высокий спрос был на поездки в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода – 28 тыс., Кирова – 14 тыс. и Казани – 12,3 тыс. пассажиров.