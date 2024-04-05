Перевозки пассажиров на Куйбышевской железной дороге выросли на 7,6%

В марте 2024 года на Куйбышевской магистрали перевезено около 1,5 млн пассажиров. Это на 7,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает пресс-служба железной дороги.

Отмечается, что 1,1 млн пассажиров выбирали пригородное сообщение, 355 тыс. — поезда дальнего следования.

«Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в марте 2024 года составил 371 млн пасс-км, на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 11,4%, составив 55,8 млн пасс-км, в дальнем следовании — 315,3 млн пасс-км, что превышает показатель прошлого года на 11,6%», — говорится в сообщении.

С начала года на Куйбышевской железной дороге перевезено свыше 4,4 млн пассажиров. Их число увеличилось на 14,7% по сравнению с теми же месяцами 2023 года.