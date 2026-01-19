news_header_top
Общество 19 января 2026 15:53

Перевозки пассажиров на Куйбышевской железной дороге в РТ выросли почти на 7%

На Куйбышевской магистрали в Татарстане за прошлый год поездами пригородного и дальнего сообщения было перевезено 368 тыс. пассажиров. Это на 6,9% больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

«Рост связан с увеличением периодичности курсирования поездов сообщением Набережные Челны – Бугульма, Бугульма – Туймазы, Казань – Ульяновск, а также с модернизацией подвижного состава по направлению Ижевск – Нижнекамск, который теперь обслуживается составами РА-2 и "Орлан"», – говорится в сообщении.

Всего в прошлом году на Куйбышевской железной дороге в Татарстане поездами дальнего следования перевезено 138 тыс. пассажиров, что на 20,5% больше, чем в 2024 году. Пригородными поездами отправлено 230 тыс. человек, рост – на 0,1%.

