news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 4 мая 2026 18:58

Более 11,7 млн пассажиров отправились с вокзалов ГЖД за четыре месяца

Читайте нас в
Телеграм

С вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе – апреле отправились более 11,7 млн пассажиров. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«За четыре месяца в дальнее следование отправились 2,7 млн пассажиров (рост на 0,7%), в пригородном сообщении – более 9 млн (рост на 1,1%)», – говорится в сообщении.

В апреле по Горьковской магистрали перевезено около 3,1 млн пассажиров, в том числе 707 тыс. – в дальнем следовании и около 2,4 млн – в пригородном сообщении.

#горьковская железная дорога #перевозки пассажиров железнодорожным транспортом
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Во время сильнейшего урагана в Турции пострадало порядка 40 человек

4 мая 2026
В Казани во время КазаньФорума пройдут чемпионаты по корэшу и прыжкам в воду, а также матч РПЛ

В Казани во время КазаньФорума пройдут чемпионаты по корэшу и прыжкам в воду, а также матч РПЛ

3 мая 2026
Новости партнеров