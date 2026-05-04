Более 11,7 млн пассажиров отправились с вокзалов ГЖД за четыре месяца

С вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе – апреле отправились более 11,7 млн пассажиров. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«За четыре месяца в дальнее следование отправились 2,7 млн пассажиров (рост на 0,7%), в пригородном сообщении – более 9 млн (рост на 1,1%)», – говорится в сообщении.

В апреле по Горьковской магистрали перевезено около 3,1 млн пассажиров, в том числе 707 тыс. – в дальнем следовании и около 2,4 млн – в пригородном сообщении.