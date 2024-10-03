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Перевозки пассажиров на ГЖД с начала года выросли на 4,2%
Перевозки пассажиров на Горьковской железной дороге с начала года выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«Более 30 млн пассажиров были отправлены с вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе – сентябре 2024 года», – говорится в сообщении.
В частности, поездами дальнего следования воспользовались более 7 млн пассажиров, что на 4,5% больше, чем годом ранее. В пригородном сообщении отправлено свыше 23 млн человек – рост на 4,1%.
В сентябре по Горьковской железной дороге проехали порядка 3,6 млн пассажиров, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них 733 тыс. человек перевезено в дальнем следовании (рост на 1,2%) и 2,8 млн – в пригородном сообщении (рост на 3,6%).
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