Перевозки пассажиров на Горьковской железной дороге выросли на 10%

С вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе–феврале было отправлено более 5,5 млн пассажиров. Этот показатель на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В дальнем следовании отправлено более 1,3 млн пассажиров, что больше на 10,9%, в пригородном сообщении — более 4,1 млн, рост на 9,9%», — отметили в пресс-службе.

В феврале по Горьковской железной дороге перевезено свыше 2,7 млн пассажиров, что на 14,6% больше аналогичного месяца 2023 года. В том числе около 600 тыс. человек отправлено в дальнем следовании (рост на 12,4%) и более 2,1 млн — в пригородном сообщении (рост на 15,3%).