Перевозки пассажиров на Горьковской железной дороге в январе выросли на 6,5%

С вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе было отправлено около 2,8 млн пассажиров. Это на 6,5% больше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Поездами дальнего следования отправлено почти 750 тыс. пассажиров, рост – на 9,3%, пригородного сообщения – 2 млн, рост на 5,5%», – говорится в сообщении.

В этом году на Горьковской магистрали планируется запуск новых пригородных туристических поездов, в том числе Казань – Музей «Остров град – Свияжск», Нижний Новгород – Сейма, Нижний Новгород – Киселиха – Городец и др.

Кроме того, во время путешествия на пригородном поезде Казань – Старое Аракчино пассажиры смогут посетить Вселенский храм. А в рамках нового тура Ижевск – Агрыз – Набережные Челны можно будет побывать на производственной площадке завода «КАМАЗ» и в Татарском драматическом театре.