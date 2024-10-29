Перевозки пассажиров электричкой Нижний Новгород – Казань выросли на 20%

Межрегиональный электропоезд Нижний Новгород – Казань с января по сентябрь перевез около 310 тыс. пассажиров. Это на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В сентябре по данному маршруту было отправлено свыше 31 тыс. человек, что на 13% больше по сравнению с сентябрем 2023 года», – отметили в пресс-службе.

Электричка курсирует ежедневно. Из Нижнего Новгорода она отправляется в 5.10 и 16.08, прибывает в Казань в 11.09 и 22.07.

Из столицы Татарстана поезд отправляется в 5.21 и 15.50, прибывает в Нижний Новгород в 11.20 и 21.49. Время в пути составляет около шести часов.

В пути следования поезд останавливается на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.