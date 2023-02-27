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Общество 27 февраля 2023 11:55

Перевозки общественным транспортом в Казани в 2022 году выросли на 7%, до 221 млн человек

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В столице Татарстана растет число жителей, которые пользуются общественным транспортом. При этом всё больше горожан выбирают экологичные виды транспорта — троллейбусы, трамваи и метро. Об этом сообщил на заседании Казгордумы генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

«Перевозки в Казани ведутся четырьмя видами транспорта: метро, трамвай, троллейбус и автобус, которыми в прошлом году было перевезено 221 млн пассажиров, что на 7% больше уровня 2021 года. МУП „Метроэлектротранс” перевозит более 30% всех пассажиров нашего города. Объем перевозок за 2022 год составил 67,5 млн пассажиров, что на 12% больше, чем за прошлый период», — отметил Абдулхаков.

В столице Татарстана проходит заседание Казанской городской Думы, посвященное итогам 2022 года и планам на 2023 год.

#сессия казгордумы #общественный транспорт казани #МУП Метроэлектротранс #Транспорт
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