Перевозки двухэтажными поездами на ГЖД в январе выросли на 18%

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В январе со станций Горьковской железной дороги двухэтажными поездами отправлено более 132 тыс. пассажиров, что на 18% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«На Горьковской магистрали двухэтажные поезда курсируют по четырем маршрутам: Москва – Казань, Москва – Ижевск, Москва – Чебоксары и Москва – Йошкар-Ола», – говорится в сообщении.

Каждый двухэтажный поезд адаптирован для перевозок маломобильных пассажиров. В частности, в поездах есть вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски, вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля.

Кроме того, двухэтажные вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.