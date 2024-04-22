Перевозками в сады и огороды Челнов займутся две транспортные компании

Пассажирские перевозки до садов и огородов в Набережных Челнах будут осуществлять две транспортные компании — «Альтекс» и «Авантех». Сезон откроется 1 мая и продлится по 30 сентября. Автобусы будут возить горожан по 39 маршрутам в 83 садоводческих общества. Об этом на аппаратном совещании доложил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

По словам чиновника, проезд в садоводческие общества осуществляется по электронным социальным проездным билетам — льготным транспортным картам.

Льготный проезд действует на всех 39 маршрутах в садовые некоммерческие товарищества. Для остальных пассажиров цены определяются как суммирование стоимости проезда пассажира и провоза багажа в границах города — 35 рублей — и за городом: 2 рубля 40 копеек за 1 км пути и 36 копеек за провоз багажа за 1 км пути.

«Все автобусы, обслуживающие маршруты, оснащены устройствами, позволяющими принимать оплату проезда с помощью электронной льготной транспортной карты, карты с транспортным предложением и за наличный расчет», — прокомментировал спикер.

За аналогичный период в 2023 году перевезено 653 тыс. пассажиров, из них льготной категории 469 тыс. человек.

На эту услугу из дополнительных доходов местного бюджета будет направлено 20 млн рублей.

«У нас большое количество граждан, которые работают в садах, огородах и на дачах. Они молодцы! Поэтому задача муниципальных органов власти помочь нашим людям в транспортном обслуживании. Ежегодно мы выделяем неплохие финансовые ресурсы на льготную бесплатную перевозку пассажиров. Я посмотрел по многим городам нашей республики и нашей страны – такой практики нет ни в одном российском городе. Это не говорит о том, что мы слишком богатые, что нам деньги девать некуда. Это говорит о том, что мы по-доброму относимся к людям старшего поколения не на словах, а на деле. Подкрепляем наши добрые отношения еще и реальными деньгами, выделяя из городского бюджета 20 млн. На дороге они не валяются. Мы кое-что могли бы отремонтировать, но мы будем и дальше поддерживать обязательно, чего бы нам это ни стоило», — прокомментировал ситуацию мэр города Наиль Магдеев.