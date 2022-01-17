Перевозка грузов по железной дороге в Татарстане за месяц выросла почти на 2%

Перевозка грузов по железной дороге в Татарстане в декабре прошлого года выросла почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В декабре 2021 года погрузка на сети РЖД в Татарстане составила около 1,5 млн тонн, что на 1,8% больше, чем в декабре 2020 года», — отметили в пресс-службе.

При этом в целом в январе — декабре прошлого года погрузка на железной дороге в Татарстане достигла около 15,2 млн тонн, что на 3,7% ниже показателя 2020-го.

В частности, в республике за 2021 год выросла отправка химикатов и соды, лома черных металлов, строительных грузов, метизов. При этом снизилась погрузка нефти и нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, зерна, жмыхов и черных металлов.