Перевозка грузов по железной дороге в Татарстане выросла почти на 2%

В Татарстане погрузка на железной дороге в ноябре выросла на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги.

«В ноябре 2021 года погрузка на сети РЖД в Татарстане составила порядка 1,5 млн тонн», – отметили в ведомстве.

Всего с января по ноябрь по железной дороге в Татарстане было перевезено 13,7 млн тонн различных грузов. Так, за 11 месяцев увеличилась отправка лома черных металлов – на 10,5% (505 тыс. тонн), строительных грузов – на 5,8% (203 тыс. тонн) и метизов – на 35,9% (65 тыс. тонн).