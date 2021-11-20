Перевозка грузов по железной дороге в Татарстане выросла почти на 9%

Перевозка грузов по железной дороге в Татарстане в октябре этого года выросла почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

«Погрузка в Татарстане составила порядка 1,4 млн тонн, что на 8,9% больше, чем в октябре прошлого года», – отметили в пресс-службе.

При этом в январе – октябре отправка грузов железнодорожным транспортом в республике составила более 12,2 млн тонн, что на 4,9% ниже показателя соответствующего периода прошлого года.

В частности, за десять месяцев снизилась погрузка нефти и нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, химикатов и соды, черных металлов и жмыхов. Увеличились погрузка зерна на 9,2% (482 тыс. тонн), лома черных металлов – на 14,4% (459,5 тыс. тонн), строительных грузов – на 8,8% (186,7 тыс. тонн) и метизов – на 32% (более 58 тыс. тонн).