Перевозчиков РТ возмутило снижение в 2024 году компенсации за льготный проезд пассажиров

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В проекте бюджета Татарстана на 2024 год снизили сумму компенсации льготного проезда отдельных категорий граждан. В связи с этим перевозчики могут отказаться от пассажиров с социальным билетом. Об этом заявил руководитель группы компаний «Зеленодольское ПАТП» Дмитрий Грузков.

«Если мы примем такой проект бюджета и не увеличим сумму компенсации, то перевозчики будут вынуждены отказываться от перевозки пассажиров с единым транспортным социальным билетом», – сказал спикер на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

На компенсацию перевозчикам за льготный проезд в общественном транспорте отдельных категорий граждан в этом году предусмотрено более 1,3 млн рублей. В проекте бюджета на следующий год сумму уменьшили до 1,1 млн рублей, уточнил Грузков.

При этом, по его словам, увеличение произойдет только для Казани. Например, Набережным Челнам размер компенсации сократили в три раза, в Зеленодольском районе – с 70 млн до 29 млн рублей.

«У нас с 1 января следующего года повысится стоимость проездных билетов. С учетом этого расчеты такие, они проверены», – ответил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

В бюджете Татарстана на 2024 год предусмотрены расходы на предоставление субсидий организациям, осуществляющим пассажирские перевозки по регулируемым и льготным тарифам. В частности, для перевозки железнодорожным транспортом – 380,6 млн рублей, речным – 115,8 млн рублей, воздушным – 356,9 млн рублей.

Кроме того, запланированы капитальные вложения в строительство метрополитена в Казани в объеме 1 млрд рублей.