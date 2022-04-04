Перевозчики усилят работу по выявлению автохамов, мешающих проезду автобусов в Татарстане

По данным Ассоциации АТП РТ, в республике водители стали чаще оставлять свои авто на автобусных остановках, а также ездить по автобусным полосам, мешая тем самым проезду общественного транспорта.

С таянием снега камеры фиксации нарушений стали отчетливо видеть автобусную полосу. Кроме того, начнет работу система фото- и видеофиксации «Паркон-А»: камеры установлены прямо в городских автобусах двух автопредприятий. Приборы в автоматическом режиме фиксируют парковку на остановках общественного транспорта и езду по автобусной полосе, после чего автоматически отправляют материалы в Госавтоинспекцию.

Как сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, в скором времени перевозчики Казани вместе с автоинспекторами будут проводить рейды на подобные нарушения водителей. Самые проблемные участки города на данный момент: Ноксинский спуск, Горьковское шоссе, улицы Бигичева, Глушко, Фучика, Ямашева, Ибрагимова, Лево-Булачная, Право-Булачная и Восстание.