Перевозчики попросили помощи у главы МВД по РТ в связи с проверкой QR-кодов в автобусах

Сегодня Ассоциация перевозчиков обратилась за помощью к Министру внутренних дел Татарстана Артему Хохорину. С понедельника, 22 ноября, проезд в общественном транспорте будет запрещен без QR-кода. В связи с этим перевозчики просят главу МВД оказать поддержку.

Не исключается, что на почве проверки QR-кодов могут возникнуть конфликтные ситуации. В таких случаях перевозчики просят, чтобы сотрудники полиции оперативно приезжали на место после их вызова. Также Ассоциация попросила закрепить ответственных лиц за каждым районом, чтобы как можно быстрее оказаться на месте происшествия.

Как сообщает ИА «Татар-информ» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, пассажиры автобусов – интеллигентные люди, однако на введение QR-кодов все отреагировали по-разному. Угрозы поступают даже в адрес руководителей автотранспортных предприятий. В связи с этим перевозчики просят правоохранителей разработать алгоритм защиты сотрудников общественного транспорта и его пассажиров.