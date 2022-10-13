Перевозчики поблагодарили главу ГИБДД Казани за помощь в борьбе с автохамами

В конце сентября казанские перевозчики обратились за помощью к руководителю городской Госавтоинспекции Эльнару Садриеву, чтобы усилить контроль за водителями, которые бросают свои автомобили на автобусной полосе и остановках общественного транспорта. Особое внимание перевозчики попросили обратить на улицы Северополюсную, Гудованцева, Татарстан, а также на площадь Тукая и остановки «Фучика», «10-микрорайон».

Сегодня ситуация на этих участках дорог стала намного лучше, в связи с чем ассоциация перевозчиков благодарит главу ГИБДД Казани за оказанную помощь и поддержку. Вместе с тем перевозчики надеются, что мониторинг проблемных улиц продолжится, а автомобили нарушителей будут эвакуироваться на штрафстоянки.

Вместе с тем председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков напоминает, что в автобусах по-прежнему работает система «Паркон-А», которая фиксирует нарушения ПДД на автобусных полосах и остановках и сразу же отправляет данные о нарушении в ГИБДД.