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Происшествия
13 октября 2022  11:17
Павел Климчак

Перевозчики поблагодарили главу ГИБДД Казани за помощь в борьбе с автохамами

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В конце сентября казанские перевозчики обратились за помощью к руководителю городской Госавтоинспекции Эльнару Садриеву, чтобы усилить контроль за водителями, которые бросают свои автомобили на автобусной полосе и остановках общественного транспорта. Особое внимание перевозчики попросили обратить на улицы Северополюсную, Гудованцева, Татарстан, а также на площадь Тукая и остановки «Фучика», «10-микрорайон».

Сегодня ситуация на этих участках дорог стала намного лучше, в связи с чем ассоциация перевозчиков благодарит главу ГИБДД Казани за оказанную помощь и поддержку. Вместе с тем перевозчики надеются, что мониторинг проблемных улиц продолжится, а автомобили нарушителей будут эвакуироваться на штрафстоянки.

Вместе с тем председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков напоминает, что в автобусах по-прежнему работает система «Паркон-А», которая фиксирует нарушения ПДД на автобусных полосах и остановках и сразу же отправляет данные о нарушении в ГИБДД.

#казанские перевозчики #ГИБДД Казани
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