Перевозчики передали полицейским маленькую девочку, которая ехала одна в автобусе

Девочка, которой на вид 5 лет, села в автобус №60 на одной из остановок в Авиастроительном районе Казани. Она зашла в салон с сумкой и села на сиденье. Позже выяснилось, что она едет одна. Девочка не смогла сказать кондуктору, как ее зовут, куда она едет и почему была без родителей. Номера мамы или папы она тоже не помнила.

Водитель и кондуктор сообщили об инциденте диспетчеру, после чего на остановке Халитова автобус сошел с маршрута, и пассажиров пересадили в другой автобус. Кондуктор предложил ребенку воды, вскоре на место прибыли полицейские. Ребенка передали стражам порядка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.

Кроме того, ассоциация перевозчиков публикует видео с камер автобуса на случай, если кто-то сможет узнать ребенка.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, полицейские уже нашли родителей 7-летней девочки. Они забрали ее.