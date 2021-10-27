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Ру Тат
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27 октября 2021  10:06
Павел Климчак

Перевозчики назвали фейком сообщение, что в Казани кондуктор высадил ребенка у лесополосы

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Сегодня перевозчики Казани обратились к городскому прокурору Олегу Дроздову, чтобы надзорное ведомство дало правовую оценку информации в соцсетях, согласно которой кондуктор одного из автобусов высадил 8-летнего ребенка из салона поздно вечером около лесополосы у РКБ. Позже эта информация появилась в СМИ.

Как утверждает председатель Ассоциации АТП Сергей Темляков, этот пост наносит урон деловой репутации перевозчиков Казани. Ассоциация считает фейком эту информацию.

#прокуратура #перевозчики #фейковый пост
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