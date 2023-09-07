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Перевозчики напомнили татарстанцам о штрафах за парковку на автобусных остановках
Водителям, припарковавшимся на автобусных остановках в Казани, предстоит заплатить штраф в тысячу рублей. Об этом сообщили в Ассоциации АТП РТ.
Автоинспекторы Казани по просьбе перевозчиков продолжают выявлять нарушителей, которые паркуются на остановках. Из-за оставленных автомобилей автобус не может подъехать к остановке, по правилам осуществить высадку и посадку пассажиров.
Сегодня, 7 сентября, специальное мероприятие прошло на остановках «Площадь Тукая» и «ул. Татарстан».
На фото автобусная остановка «ул. Татарстан». Здесь были оставлены 8 автомобилей, которые были отправлены на штрафстоянку. На водителей, которые находились в машинах или увидев сотрудников ГАИ поспешили сесть в машину и ухать, были составлены протоколы.
Инспекторы также составили протоколы на водителей, которые оставили свои автомобили на остановке около часов на Баумана.
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