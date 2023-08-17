Перевозчики Казани заявили о напряженной ситуации с общественным транспортом

Фото: «Татар-информ»

Транспортная отрасль в Татарстане находится в затяжном кризисе – на предприятиях не хватает работников, а на дорогах – подвижного состава. С таким заявлением выступила Ассоциация АТП РТ, призвав запустить масштабную программу модернизации отрасли по аналогии с программой благоустройства дворов или реконструкции парков.

Перевозчики напомнили, что вопрос по развитию общественного транспорта в регионах обсуждается сегодня на президиуме Госсовета РФ, призвав решиться на «принципиальные решения».

Казанские пассажиры давно просят пустить дополнительные автобусы до поселков и организовать движение транспорта по вечерам в нормальном режиме, а также установить в автобусах кондиционеры. В то же время по столице РТ курсируют автобусы старше 10 лет, которые часто сходят с маршрутов, отметили представители транспортных предприятий. «Перевозчики бы рады реализовать мечты казанцев, но остро стоит вопрос финансового обеспечения», – подчеркивается в заявлении Ассоциации АТП РТ.

В числе предлагаемых мер – федеральная программа обновления автобусного парка, дотации работникам предприятий для укомплектования штатов. Помимо этого, вновь транспортники призывают ввести брутто-контракты, которые позволят им получать оплату за выполненную транспортную работу за км пробега.

«В этой сумме заложены и текущие расходы, и расходы на модернизацию, введение новых услуг, повышения зарплаты сотрудникам, – пояснил председатель ассоциации Сергей Темляков. – Как просят пассажиры можно будет увеличить количество автобусов в пригород, увеличить время работы общественного транспорта в вечернее время».

Напомним, «Татар-информ» сообщал, что в Казани наблюдается сложная ситуация на фоне нехватки автобусов. Из-за этого пассажиры зачастую не могут уехать домой в вечернее время, также проблема сказывается на организации перевозок школьников. В мэрии это объясняют кадровым голодом и сложным финансовым положением перевозчиков. Власти города также обещают внедрить до конца года новую маршрутную сеть, однако добавляют, что по этому направлению пока нет конкретных данных и решений.