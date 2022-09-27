Перевозчики Казани жалуются на пьяных пассажиров, спящих в салоне автобусов

Казанские перевозчики пожаловались на пьяных пассажиров, из-за которых вынуждены снимать автобусы с маршрутов. Ассоциация АТП РТ опубликовала видео, в котором нетрезвый мужчина решил поспать на сиденье автобуса. Во время остановки транспорта он упал, но продолжил спать на полу.

В этот раз обошлось без травм, прибывшие на место медики осмотрела мужчину и направили его в вытрезвитель. На второй записи с камер автобуса другой пьяный мужчина тоже упал, заснув на сиденье. В этом случае пассажир сам поднялся с пола, но ему понадобилась медпомощь.

Когда происходят такие инциденты, автобусы вынуждены сходить с маршрута: кондуктор и водитель связываются с диспетчером, пересаживают пассажиров в другой автобус и вызывают на место скорую помощь и полицию. Таким образом автобус вынужден простаивать от получаса до часа. В это время на следующих остановках пассажиры не могут дождаться именно этот автобус.

В связи с этим перевозчики просят жителей Казани не пускать своих родственников и знакомых кататься на автобусах после распития алкоголя.

Как напоминает председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, по правилам пользования наземным городским пассажирским транспортом, запрещено находиться в салоне общественного транспорта, будучи пьяным.