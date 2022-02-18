Перевозчики Казани требуют ввести ежемесячную компенсацию убытков из-за QR-кодов

Перевозчики Казани попросили ввести ежемесячную компенсацию убытков из-за введения QR-кодов в общественном транспорте с 1 января 2022 года. Данное обращение Ассоциация АТП РТ направила Премьер-министру РТ Алексею Песошину сегодня, 18 февраля.

По словам председателя Ассоциации АТП РТ Сергея Темлякова, из-за введения QR-кодов перевозчики несут убытки. Пассажиропоток за январь и февраль 2022 года снижен по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 30%. По прежнему остаются заблокированными социальные проездные пассажиров старше 60 лет.

Председатель Ассоциации АТП РТ считает необходимым восполнить компенсация убытков из-за распространения коронавирусной инфекции и введения QR-кодов. Только за прошлый месяц перевозчики потеряли 150 млн рублей. Также он считает необходимым выделить премии для сотрудников общественного транспорта. За январь эта сумма должна составить более 10 млн рублей.

22 ноября прошлого года согласно постановлению Правительства было принято решение о введение QR-кодов в автобусах. В 2022 году в общественном транспорте данная мера продолжает действовать.

Темляков отметил, что решение о компенсации убытков принято только за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года. Ориентировочно перевозчики получает ее в марте, деньги из бюджета уже выделены, сейчас завершаются все необходимые процедуры.