Перевозчики Казани просят помощи у Минниханова из-за снижения пассажиропотока

Сегодня перевозчики Казани направили обращение Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, которое подписали директоры всех автотранспортных предприятий города.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Автотранспортные предприятия Казани слезно просят Вас о помощи.

13 ноября на совещании в Доме Правительства РТ Вы сказали: республика готова предоставить субсидии и помочь перевозчикам в случае сокращения пассажиропотока из-за введения QR-кодов в общественном транспорте.

Введение QR-кодов в автобусах очень больно ударило по перевозчикам Казани», – сообщается в обращении.

В общественном транспорте пассажиропоток сократился более чем на 30% после введения QR-кодов. Из-за этого упала и выручка предприятий.

«Перевозчики Казани выполнили Ваше поручение, организовали работу общественного транспорта по QR-кодам. Весь негатив от введения куар-кодов лег на работников общественного транспорта. Были нападения на кондукторов, из-за пассажиров, кто не показывал куар-код и не выходил из автобусов, приходилось снимать общественный транспорт с маршрутов и вызывать полицию. Очень больших усилий стоило убедить сотрудников работать в новых реалиях», – обращаются к президенту республики перевозчики.

В своем обращении перевозчики просят помощи от президента РТ, чтобы не допустить банкротства предприятий. Перевозчики ждут субсидию на покрытие убытков из-за ведения QR-кодов в общественном транспорте. Кроме того, они просят президента предусмотреть выделения субсидий из бюджета, пока не будут отменены QR-коды и полностью не восстановится пассажиропоток. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.