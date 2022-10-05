Перевозчики Казани пожаловались на маргиналов, которые скандалят с кондукторами

В ассоциации АТП РТ сообщили о пассажирах, которые специально провоцируют и скандалят с кондукторами общественного транспорта.

К примеру, уже месяц в автобусах ездит мужчина с большим мешком, в котором везет банки и бутылки. Свой багаж он специально ставит на входе в салон транспорта, около дверей, либо в проходе. Тем самым он создает неудобства для других пассажиров.

На просьбу кондуктора переставить мешок мужчина начинает оскорблять его и кричать. Кроме того, он не оплачивает проезд и не платит за провоз багажа.

На этих же автобусах ездит еще один скандальный мужчина, только вместо мешка у него с собой большой чемодан.

На автобусах кондукторами обычно работают девушки. В связи с этим перевозчики просят пассажиров, которые стали свидетелем подобного конфликта, не оставаться в стороне и поддержать кондуктора. Об этом сообщил председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.