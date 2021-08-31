Перевозчики Казани посоветовали жителям Куюков пораньше выходить к автобусной остановке

Жителям казанского поселка Куюки, пользующимся автобусом №90, посоветовали пораньше приходить к автобусной остановке. С соответствующим обращением выступила Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

Председатель ассоциации Сергей Темляков заметил, что обслуживающий маршрут перевозчик прогнозирует возобновление проблемной ситуации с приходом осени. Речь идет о больших пробках, образующихся на участке от поселка Куюки до улицы Комиссара Габишева.

При этом ранее пассажиры обращались в ассоциацию с жалобами, что автобусы переполнены, из-за чего люди не могут забраться внутрь или вынуждены ехать на подножке. В связи с этим звучали предложения запустить по маршруту автобусы большой вместимости.

«Сейчас на маршруте №90 работают восемь автобусов большой вместимости. Интервал движения составляет 16 минут, в обеденное время 25–30 минут, время рейса составляет один час 30 минут», — проинформировал Темляков.

Вместе с тем он напомнил, что пробки замедляют движение автобусов, так как они вынуждены ехать в общем потоке транспорта. «Согласно анализу и проведенному мониторингу, осенью осложняется ситуация на дороге. Пробка от поселка Куюки может начать образовываться уже с 7 часов утра. Просим пассажиров планировать время и выходить на остановку общественного транспорта заранее», — подчеркнул председатель Ассоциации АТП РТ.

По оценке перевозчиков, пробки могут вызвать отклонения от расписания автобусов на 20–30 минут — в зависимости от погодных условий. В среднем заторы на дороге длятся по полтора — два часа. Если утром они образуются от остановки «ЖК „Светлый“» до поворота и от остановки «Айк» до мечети, то вечером — от остановки «Ул. Комиссара Габишева» до остановки «Овражная».

Перевозчики попросили пассажиров с пониманием относиться к проблеме пробок и не срывать свое раздражение на водителях и кондукторах. Они также выразили надежду на то, что уже скоро проблема с организацией дорожного движения будет решена.