Перевозчики Казани попросили Премьер-министра Татарстана освободить их от налогов

Введенные в Татарстане Covid-ограничения уменьшили пассажиропоток в общественном транспорте, поэтому автотранспортные предприятия республики нуждаются в поддержке. Об этом заявил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.

«Перевозчики Казани просят Премьер-министра Татарстана до восстановления пассажиропотока и улучшения ситуации рассмотреть возможность освобождения от налогов, поступающих в республиканский бюджет. Также мы просим перенести введение тахографов в общественном транспорте Казани на год — до 1 января 2023 года, поскольку этот шаг требует материальных затрат, а также пополнения штата водителей и кондукторов», — пояснил Сергей Темляков.

Он обратил внимание на то, что в общественном транспорте стало меньше людей предпенсионного и пенсионного возрастов либо же их вовсе нет из-за введенных ограничительных мер. Дистанционные обучение и работа тоже снижают пассажиропоток.

«Перевозчики с пониманием всей серьезности ситуации исполняют требования и предписания, чтобы минимизировать риски заражения среди сотрудников на предприятиях, а также среди пассажиров», — заметил руководитель ассоциации.

При этом в Ассоциации АТП РТ спрогнозировали дальнейшее снижение пассажиропотока в общественном транспорте и, соответственно, падение выручки.