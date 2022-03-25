Перевозчики Казани недополучили 900 тыс. рублей из-за сбоя с оплатой в автобусах

Недополученные доходы перевозчиков Казани из-за сбоя с оплатой банковскими картами в общественном транспорте 24 марта составили более 900 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

«24 марта из-за проблем со стороны банка с 17.30 до 21.00, то есть 3,5 часа, в общественном транспорте Казани не проходила оплата по банковским картам. В это время автотранспортные предприятия Казани бесплатно везли пассажиров, так как у них при себе была только банковская карта, транспортных карт и наличных денег не было. В этот период было перевезено более 30 тыс. пассажиров», – рассказал Темляков.

По его словам, ассоциация направила обращение председателю Комитета по транспорту Казани Амиру Сафину. «Перевозчики Казани попросили разобраться в ситуации и принять меры. Перевозчики также попросили разъяснить, когда и кто будет компенсировать им недополученные доходы», – отметил руководитель организации.

Темляков добавил, что аналогичная ситуация, когда не проходила оплата по банковским картам, наблюдалась у «Метроэлектротранса».

Комитет по транспорту Казани 24 марта в своем телеграм-канале сообщил, что из-за сбоя на сервере банка в общественном транспорте временно недоступна оплата проезда по банковским картам. «На данный момент ведутся восстановительные работы. Просим пассажиров брать с собой для оплаты проезда транспортную карту или наличные деньги», – говорится в сообщении.