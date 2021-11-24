Перевозчики Казани будут судиться с теми, кто задерживает автобусы, не показывая QR-код

Ассоциация перевозчиков Казани готовит обращение в суд по инцидентам, когда автобусы вынуждены были простаивать из-за пассажиров, отказывающихся показывать QR-код. Перевозчики будут просить суд, чтобы виновные пассажиры возместили ущерб.

Так, 22 ноября были остановлены автобусы на восьми маршрутах. Общее время простоя составило более девяти часов.

На следующий день перевозчик был вынужден оставновить автобус на маршруте №33. Один из пассажиров заявил, что у него не было QR-кода, и отказался выходить из салона. На место вызвали полицейских, остальные пассажиры были вынуждены выйти и дождаться следующего автобуса.

Когда сотрудники полиции приехали, мужчина показал им QR-код. На вопрос, почему он не показал код кондуктору, тот ответил, что не обязан это делать. Автобус простоял три часа.

По словам председателя Ассоциации АТП РТ Сергея Темлякова, 22 ноября пассажиропоток снизился на 30%, на следующий день эта статистика снизилась еще на 5%.

По данным Комитета по транспорту Казани, в понедельник 2,8 тыс. человек без QR-кода не были допущены в общественный транспорт – это 0,57% от общего пассажирапотока. За два дня с начала недели простои общественного транспорта составили почти 19 часов.