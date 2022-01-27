Перевозчикам Челнов направят 13,6 млн рублей компенсации из-за введения QR-кодов

Перевозчикам Набережных Челнов направят 13,6 млн рублей в рамках компенсации из-за введения QR-кодов. Средства поступят из городского бюджета. Об этом на заседании Горсовета Автограда сообщила начальник Управления финансов Светлана Мулюкова.

Депутаты Горсовета Набережных Челнов на внеочередном заседании поддержали изменения в бюджете города. Остаток в городском бюджете на 1 января 2022 года составил 255 млн рублей.

Помимо компенсации перевозчикам, представитель Управления финансов предложила направить 75 млн рублей на установку энергосберегающих уличных светильников, 23,9 млн рублей — на оплату текущей кредиторской задолженности муниципальных учреждений и перерегистрацию неисполненных бюджетных обязательств за 2021 год, 4,5 млн рублей — на организацию летнего отдыха детей в каникулы, 72,4 млн рублей — на проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях, а также на другие нужды.

Решение об изменениях в бюджете депутаты приняли положительно.