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Ру Тат
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Транспорт
21 сентября 2022  18:26

Перевозчик в Челнах рассказал, когда большие автобусы выйдут на маршруты

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Руководитель ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин рассказал, когда крупногабаритные автобусы появятся на маршрутах Автограда.  

Как пишут «Челнинские известия» со ссылкой на Тятюшкина, на 26-м маршруте курсируют крупногабаритные «ЛИАЗы», подаренные городу Правительством Москвы. Однако далеко не все автобусы на данный момент перешли в собственность Набережных Челнов, поэтому часть из них вынуждена простаивать.

Так, пока не пущены в эксплуатацию 40 автобусов, которые были получены в конце 2021 года, но они до последнего времени находились на балансе Правительства Москвы. 

«Буквально на днях пришли документы о передаче имущества нашему городу. Сейчас им предстоит пройти техосмотр, застраховаться, после чего автобусы выйдут на маршрут», — сообщил транспортник.

#Набережные Челны
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