Перевозчик в Челнах рассказал, когда большие автобусы выйдут на маршруты
Руководитель ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин рассказал, когда крупногабаритные автобусы появятся на маршрутах Автограда.
Как пишут «Челнинские известия» со ссылкой на Тятюшкина, на 26-м маршруте курсируют крупногабаритные «ЛИАЗы», подаренные городу Правительством Москвы. Однако далеко не все автобусы на данный момент перешли в собственность Набережных Челнов, поэтому часть из них вынуждена простаивать.
Так, пока не пущены в эксплуатацию 40 автобусов, которые были получены в конце 2021 года, но они до последнего времени находились на балансе Правительства Москвы.
«Буквально на днях пришли документы о передаче имущества нашему городу. Сейчас им предстоит пройти техосмотр, застраховаться, после чего автобусы выйдут на маршрут», — сообщил транспортник.