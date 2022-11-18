Перевозчик рассказал, как челнинских водителей наказывают за хамство

С водителями общественного транспорта в Набережных Челнах ведется большая работа. В случае, если от челнинцев поступают жалобы на поведение, либо на манеру езды, то принимаются меры, рассказал во время пресс-конференции гендиректор «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

По его словам, проверить сообщение нетрудно: если будет известен государственный номер автобуса и время движения, все можно проверить по видеокамерам.

Тятюшкин подчеркнул, что с шоферами автобусов ведется работа по предупреждению хамства. «Наши горожане много пишут, я это читаю и вижу. И я принимаю в свой адрес критику, что есть хамство. Над этим вопросом мы работаем каждый день. Если водители хамят — увольняем. Да, водителей не хватает, но хамство в адрес пассажиров не должно быть», — отметил он.

В Набережных Челнах на городских маршрутах установлены система ГЛОНАСС для отслеживания передвижения автобусов, видеокамеры внутри салона для контроля водителей.

«Камеры на то и установлены, чтобы разбираться. Кто виноват в ДТП, кто виноват в салоне. Есть только один недостаток — люди жалуются, но никто не может сказать, в какое время произошел конфликт, на какой остановке, какой номер госмашины», — добавил Николай Тятюшкин.