Перевоплощение «Авангарда» в 2025-м. Сделает ли магия Буше Омск главным фаворитом Востока

Кто бы мог подумать еще месяц назад, что в 2025 году «Авангард» станет сильнейшей командой в Восточной конференции. Приезд Ги Буше и экстренная перестройка по ходу сезона сделали из Омска фаворитов Востока. «ТИ-Спорт» разбирается в причинах этого преображения и объясняет, почему не все так гладко.





Фото: hawk.ru

«Авангард» готов пройти путь «Ак Барса» 2023 года

Если еще в декабре об «Авангарде» в основном сочиняли шутки и делились мемами, а журналисты называли команду конвейером для трансферов, то в январе скепсис у хоккейной общественности заметно поубавился.

Омичи покинули унизительное место вне кубковой восьмерки Восточной конференции и уже поднялись на шестую позицию.

Естественно, такой резкий скачок в результатах связан с приездом в Омск именитого наставника Ги Буше. С появлением на лавке нового главного тренера «ястребы» уже в первых трех матчах забросили 14 шайб. Всего же серия побед команды с канадцем во главе продлилась шесть матчей, в которых она забросила 24 шайбы.

Первое, что бросилось в глаза – игроки «Авангарда» стали заметно лучше двигаться на льду. Выше скорости, агрессивнее форчекинг, хоккеисты куда охотнее докатываются и возвращаются при потере шайбы.

- Первое – мы подтянули физику. Второе – изменили стиль игры, стали меньше откатываться. Нас подстегивают слова Буше, который постоянно говорит о том, что нужно каждый день выкладываться и работать на полную катушку, - рассказывал сайту КХЛ защитник «Авангарда» Семен Чистяков. - Наверное, мы все переосмыслили, что уже нельзя где-то не добежать на тренировке, что-то не доделать до конца. Все идет оттуда. Ну и стиль игры у нас стал более агрессивным, из-за чего больше моментов стало появляться, - отметил Чистяков.

Если изначально были опасения, что Ги Буше захочет ставить свой привычный не слишком атакующий стиль, то теперь они ушли. Игра «Авангарда» сегодня – одна из самых сочных во всей Континентальной лиге. Даже если Омск проигрывает, то делает это так, чтобы болельщики получили эмоции от самого хоккея. Чего стоит только победа над «Ладой» с «качельными» 7:6. Полностью задоминировали сибиряки и в первом противостоянии с топ-соперником, «Ак Барсом» в Казани, – выключили хозяев после первого периода, искусно перестроив игру в перерыве.

Фото: hawk.ru

Пока что ситуация в «Авангарде» напоминает ту, что случилась в Казани в сезоне 2022/2023, когда «барсы» под руководством Олега Знарка провалили первую часть сезона, вылетая даже из топ-8 Востока. Однако с приходом Зинэтулы Билялетдинова «Ак Барс» превратился в мощную машину, возглавившую конференцию и дошедшую до финала Кубка Гагарина. Повторит ли Ги Буше сказочный сюжет?

Новое руководство старается повторить путь Крылова. Но получится ли в Омске?

Естественно, ни о каком подобном восхождении не пришлось бы говорить, если бы под Буше не подготовили подходящий материал. По нашей информации, с приходом в «Авангард» новый глава совета директоров Евгений Кожевников сразу обозначил задачу вернуться в статус топов с именитыми игроками в составе, как это было в Балашихе при Александре Крылове.

Трансферная работа, которую провел новый босс на пару с гендиректором Германом Чистяковым, поначалу вызывала скорее насмешки. Мол, они там собирают всех подряд, и непонятно, что с набранными игроками делать.

Только за декабрь в Омск перебрались Наиль Якупов, Майкл Маклауд, Никита Серебряков, из ЦСКА пришел Константин Окулов. Из Хабаровска вернулся Евгений Кулик. В последний день дедлайна «Авангард» приобрел нападающего «Адмирала» Джованни Фьоре.

Однако «ковровые» закупки сопровождались грамотной работой на разгрузку платежки. На выход отправился не оправдавший надежд Станислав Галиев, которого брали на замену травмированному Владимиру Ткачеву. Расторгли контракт и с Павлом Хомченко, который при Сергее Звягине был основным вратарем команды. За того же Окулова в Москву отправили не заигравшего Коула Касселса.

А самый «тяжелый» контракт Ткачева, предполагающий выплату 120 миллионов за сезон? В Омске продлили соглашение со звездным российским форвардом, раздробив его зарплату до приемлемых сумм. Хоккеист пошел на понижение, понимая, что так ему обеспечена работа практически до конца карьеры на высшем уровне. В итоге обе стороны остались в плюсе. Впрочем, даже с учетом понижения зарплаты нападающий все равно получит свои 80 миллионов только за лечение в течение почти всего регулярного чемпионата.

С учетом скорого возвращения Ткачева на лед, опциональность команды станет для Ги Буше еще шире. Канадец уже дал понять, что готов давать Владимиру чуть ли не полную свободу на льду, поскольку знает его возможности.

Благодаря такому мощному перелопачиванию состава в Омске серьезно удлинилась скамейка и образовалась сверхплотная конкуренция. Примеры на поверхности. Серебряков выходил на свой уровень не так быстро, как хотели бы в «Авангарде». Но если поначалу он допускал совсем необязательные пропущенные шайбы, то теперь в основном выручает даже в «мертвых» моментах. Подстегивает Серебрякова и восстановление Михаила Бердина, который очень удачно отыграл свой первый матч после возвращения. Высокая плотность хоккеистов, а, следовательно, и конкуренция, естественно, подстегивает и полевых игроков. Великолепен в Омске, к примеру, Якупов. У него уже 19 (11+8) очков в 22 играх. Впечатление, что у Буше абсолютно все начинают играть на уровень выше.

Фото: hawk.ru

Откуда появились проблемы?

Однако стоит признать, что даже Омск оказался излишне зависим от Маклауда. После того, как он получил повреждение в матче с «Салаватом» (0:4), игра «Авангарда» разладилась и последовали два поражения.

Сегодня уже очевидно, что Майкл – с отрывом сильнейший центр команды. Канадский форвард дебютировал за омичей только 17 декабря, с тех пор провел 13 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков при полезности «плюс 8».

Надо отметить, что «Авангарду» серьезно повезло, что травма Маклауда оказалась не столь серьезной, какой могла бы быть. Он пропустит только ближайшие матчи и к февралю снова выйдет на лед.

Фото: hawk.ru

Но сам факт, что выпадание одного винтика из системы повлекло такие большие проблемы, должен серьезно встревожить омских болельщиков. Ведь к весне, когда стартуют самые важные матчи сезона на вылет, канадцу придется отбыть на родину, чтобы принять участие в судебном процессе по скандальному делу об изнасиловании. Что тогда будет делать Ги Буше без своего лучшего центра?

Фото на анонсе материала: hawk.ru