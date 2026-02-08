«Переволновался, наверное, немного» - Миллер о третьем месте в конкурсе на силу броска

Фото: khl.ru

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта» прокомментировал свое третье место в конкурсе на силу броска в рамках финального дня Матча Звезд КХЛ.

Миллер показал результат в 149,9 км/ч. Его бросок оказался сильнее попытки Даниила Орлова из «Спартака» (148,05 км/ч). Однако лучше американца в конкурсе бросили Дамир Шарипзянов из «Авангарда» (152,65 км/ч) и Григорий Дронов из «Трактора» (154,88 км/ч).

«В целом, я доволен своими попытками в конкурсе. Конечно, я мог бросить сильнее. Переволновался, наверное, немного (улыбается). Как мне броски тренеров в стиле игры в керлинг? Мне очень понравилась эта идея. Не всегда болельщики представляют, какими скиллами порой обладают тренеры, поэтому то, что сегодня мы увидели на льду – это было здорово.

Расстроило ли нас четвертое место на Матче Звезд? Да бросьте, это же шоу. Никто не расстроился точно из нашей команды. Нам было очень весело и, я уверен, что болельщикам мы подарили много позитивных эмоций» – сказал Миллер.