Переводчик в Казани за месяц зарабатывает до 115 тыс. рублей

На высокий доход в столице Татарстана могут претендовать переводчики с высшим лингвистическим образованием, знанием нескольких иностранных языков и опытом синхронного перевода. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

«Конкурентным преимуществом переводчика может стать готовность к командировкам. Зарплатный максимум для таких специалистов в Москве составляет 200 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 160 тыс. рублей, в Казани — 115 тыс. рублей. При этом среднерыночная зарплата переводчиков в столице Татарстана составляет 50 тыс. рублей», — отмечают аналитики сервиса.

Специалисты с опытом работы до одного года и с неполным высшим лингвистическим образованием, знанием делового этикета и иностранного языка на свободном уровне зарабатывают в Казани от 30 тыс. до 35 тыс. рублей. Переводчики со стажем от одного года и опытом перевода технической документации могут получать от 35 тыс. до 40 тыс. рублей.

Специалист с опытом последовательного устного перевода, знанием второго иностранного на свободном уровне, высшим образованием и стажем от двух лет может заработать от 40 тыс. до 57 тыс. рублей, а со стажем от трех лет и опытом синхронного перевода — от 57 тыс. до 115 тыс. рублей.