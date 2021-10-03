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Ру Тат
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3 октября 2021  23:14

Переводчица рассказала о сложностях работы с Путиным

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Ажиотаж, возникший во время саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, значительно усложнил работу переводчиков. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД Дарья Мандрова.

«Именно ажиотаж, наверное, больше всего осложняет работу переводчика», — поделилась она.

Кроме того, источником хаоса на переговорах стали американские делегаты, которые пытались воздействовать на журналистов криком. В итоге столпотворение в дверях, через которые пытались пройти репортеры, затруднило даже сами переговоры.

«Знаете, что сложно? Когда идет перевод вступительного слова, очень громко щелкают камеры, и часто бывает неслышно», — добавила переводчица.

#Путин Владимир #переговоры #переводчик
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