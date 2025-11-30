Переводчица Орбана исказила реплики Путина во время переговоров в Кремле

Переводчица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана допустила неточности при передаче слов Президента России Владимира Путина во время их встречи в Кремле. По данным издания Telex, женщина смягчила или перефразировала ряд высказываний, касающихся украинского конфликта, передают «Известия».

Так, вместо путинской фразы о том, что Москве известно о взвешенной позиции Будапешта по украинскому вопросу, переводчица передала Орбану лишь комментарий о том, что на него влияет международная политика.

Кроме того, когда обсуждались двусторонние отношения между Россией и Венгрией, она опустила часть информации: премьеру не был переведен фрагмент, в котором Путин говорил о снижении товарооборота между странами на 23% вследствие внешних ограничений, а также причины этого падения.

Некоторые реплики российского лидера были переданы с искажениями. В частности, слова Путина о том, что Москва и Будапешт расходятся во взглядах по ряду вопросов, переводчица пересказала как утверждение о хорошем международном сотрудничестве.

В правящей партии «Фидес» решили защитить переводчицу. Директор по коммуникациям Тамаш Менцер заявил, что, по его мнению, женщина могла просто неправильно расслышать слова российского президента, и назвал ее одним из лучших переводчиков с русского на венгерский.

Орбан прибыл в Москву 28 ноября для переговоров, основная цель которых заключалась в обсуждении энергоснабжения Венгрии накануне зимы. В ходе встречи Путин подчеркнул, что отношения двух стран строятся на прагматичности и продолжают развиваться, несмотря на сложности.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков охарактеризовал переговоры как содержательные, а Орбан заявил, что считает их успешными.