Перевод школьных чатов в мессенджер Max начнется в Татарстане с 1 сентября

Татарстан вошел в число шести пилотных регионов России по переводу школьных чатов в национальный мессенджер Max. Переход начнется с 1 сентября. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки «Ценностные ориентиры современного образования».

«До этого срока нам необходимо подключить к нему органы управления образованием и коллективы образовательных организаций. Прошу муниципалитеты взять на контроль эту работу», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин добавил, что сейчас также проводится работа по включению в систему «Электронное образование РТ» функционала для профессиональных образовательных организаций.