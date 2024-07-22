Перевести пенсионные накопления в ПДС в НПФ ВТБ можно онлайн

С 18 июля клиенты ВТБ Пенсионный фонд могут в режиме онлайн перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС) свои ранее сформированные пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Для этого им надо воспользоваться соответствующим сервисом на сайте фонда и подписать заявление электронной подписью.

Для оформления онлайн-перевода клиенту НПФ ВТБ необходимо предпринять пять шагов, которые занимают меньше минуты:

1. Перейти на сайте ВТБ Пенсионный фонд по ссылке на сервис перевода ОПС в ПДС;

2. Авторизоваться в сервисе через портал Госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи;

3. Выбрать договор ПДС, на который будут перечислены пенсионные накопления;

4. Заявление будет автоматически сформировано;

5. Подписать его Госключом – приложением, разработанным Минцифры России.

Перевод пенсионных накоплений на счет ПДС позволяет увеличить свои вложения по программе за счет уже имеющихся пенсионных накоплений. Выплаты с учётом этих денег человек сможет получить до наступления пенсионного возраста. При этом у него появляется выбор, будут это единовременные выплаты или срочная выплата через 15 лет участия в программе. Кроме того, в особых жизненных ситуациях также можно рассчитывать на эти средства.

При переводе пенсионных накоплений в ПДС клиенты ВТБ Пенсионный фонд по ОПС не потеряют накопленный инвестиционный доход. Подать заявление о единовременном взносе в фонд нужно не позднее 1 декабря текущего года. В этом случае накопления будут переведены в ПДС до 31 марта 2025 года.

Госключ – мобильное приложение, имеющее подтверждение ФСБ России его соответствия требованиям к средствам электронной подписи. Установить его на мобильный телефон можно через AppStore, GooglePay, RuStore, AppGallery. Воспользоваться Госключом можно только при наличии подтвержденной учетной записи на Госуслугах. В случае необходимости подтвердить её легко онлайн в мобильном банке или МФЦ.

3 мая ВТБ Пенсионный фонд завершил реорганизацию в форме присоединения к нему НПФ «Открытие». Объединенный НПФ ВТБ стал крупнейшим на рынке, его совокупные активы превышают 1 трлн рублей. Объединение фондов для клиентов, физических лиц и юридических лиц, прошло максимально ровно, перевод пенсионных средств произошел автоматически.