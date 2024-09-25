«Перевернет страницу в истории русской музыкальной культуры»: Госоркестр РТ открыл сезон

Три причины играть Шостаковича

Не в первый раз Госоркестр РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского открывает сезон программой, полностью состоящей из сочинений Дмитрия Шостаковича. На то есть несколько причин.

Шостакович в некотором смысле праотец Госоркестра РТ. Именно он в 60-е годы, будучи председателем правления Союза композиторов РСФСР, активно поддерживал идею Назиба Жиганова о создании симфонического оркестра в республике. До того вопрос с профессиональным коллективом не удавалось решить 30 лет.

Более того, записью с фирмой «Мелодия» всех 15 симфоний и инструментальных концертов композитора восемь лет назад оркестр укоренился в звании профессионального коллектива столичного уровня — ни до, ни после ни один региональный оркестр не брался за столь амбициозный проект.

Наконец, сложно оставить незамеченным 118-летие со дня рождения Шостаковича, которое мир будет праздновать уже 25 сентября. К слову, именно в этот день оркестр той же программой откроет собственный абонемент в сезоне 2024/2025 в Концертном зале имени Чайковского в Москве.

«Музыка Шостаковича — лучшая иллюстрация нашей страны XX века»

Еще одну причину монографической программы концерта обозначил солист этого вечера — виолончелист Александр Князев: «Его музыка — лучшая иллюстрация нашей страны XX века. Сегодня его наследие как никогда созвучно нашему времени».

Эту же мысль поддерживает и сам маэстро Александр Сладковский. «Благодаря его музыке я лучше понял историю своей страны. Это и есть самое потрясающее и удивительное: Шостакович сумел облечь в звуки такую непростую историю России — от первой революции до 1970-х. Со всеми взлетами, падениями, отчаянием, страхом», — говорил ранее он.

Открыли вечер Вторым концертом для виолончели. «Это трагическое сочинение, как почти все наследие Шостаковича. Композитор глубоко переживал то, что происходило с нашей страной», — заметил сам Князев.

Не концерт для виолончели, но симфония с солирующей виолончелью — так обозначил виолончелист жанр сложнейшего произведения.

«По правде, в XX веке для виолончели с оркестром было написано всего четыре действительно стоящих произведения: Концерт Прокофьева, Первый концерт Шнитке и два концерта Шостаковича. Конечно, много хорошего написали “модерновые” музыканты, в числе которых Лютославский, Пендерецкий. Но то, что я перечислил, — безусловные вершины виолончельного репертуара».

«Сладковскому хватило нескольких лет, чтобы возродить оркестр из пепла»

Как правило, коллективы открывают сезон программой, которая не требует больших музыкальных усилий, давая время коллективу «раскачаться» и войти в рабочий ритм. Но эта история не для Госоркестра РТ.

Второй виолончельный концерт Шостаковича требует большой музыкальной воли и технической подготовки, при этом податливости и умения подстраиваться под солирующую партию. Чтобы воплотить замысел композитора, в форме должен быть не только солист, но и оркестр, в частности духовые и ударные группы, которым здесь отдана не последняя роль.

Но даже после летних «каникул» Госоркестр РТ не позволил себе опустить планку — все группы звучали стройно, словно никакого перерыва не было.

«Госоркестр РТ — один из лучших оркестров России. В этом безусловная заслуга его главного дирижера Александра Сладковского. Я убежден, что даже самый хороший оркестр развалится, стоит за дирижерский пульт поставить плохого музыканта. И наоборот. Когда Сладковский принял бразды правления в свои руки, коллектива фактически не было. Ему хватило нескольких лет, чтобы возродить его из пепла», — считает Князев.

Сам музыкант признается: работать с оркестром Татарстана — одно удовольствие. «С ним я играю иначе, чувствую музыкальную свободу. Оркестр не стоит на месте — постоянно развивается», — добавил музыкант.

Завершили вечер Восьмой симфонией Шостаковича — пожалуй, самой трагедийной в его творчестве. Эмоции в ней раскалены до предела, она держит в напряжении с первой темы у контрабасов вплоть до просветленного финала.

Здесь оркестр отбросил роль деликатного аккомпаниатора, буквально захватив пространство зала — то воплощая чудовищные образы человеческих страданий первой части, то рисуя картину военного парада во второй, то воплощая безжалостную пляску смерти с изломанной издевательской мелодией в третьей, то погружаясь в философские раздумья в четвертой.

Долго публика не решалась разразиться аплодисментами после того, как в воздухе повисла тишина. Только когда сам маэстро повернулся к ней, она выплеснула копившийся восторг.

Вновь и вновь слушатели вызывали дирижера на поклон, пока он не сдался и не дал команду коллективу исполнить знаменитый «Русский вальс» Шостаковича.

«У оркестра брукнеровское будущее»

Летний отпуск у оркестра случился не сразу. Отдыхать было некогда: коллектив вместе с победителем Международного конкурса Чайковского Сергеем Давыдченко записывал все фортепианные концерты Сергея Прокофьева.

Студийный релиз ГАСО РТ выйдет на собственном лейбле оркестра — Tatarstan Symphony. Ранее под тем же брендом появилась запись двух последних симфонических опусов Сергея Рахманинова на виниловых пластинках.

Также этим летом оркестр и маэстро Сладковский вместе с Альбиной Шагимуратовой записали четвертую часть Четвертой симфонии Густава Малера. К 2026 году коллектив году планирует записать всё симфоническое наследие композитора.

Сам Александр Сладковский не раз говорил, что наследие Малера и Антона Брукнера — вершины оркестрового письма. Не так много коллективов, которые могут исполнять эти сочинения как с точки зрения технической подготовки, так и все той же музыкальной воли.

«Я был на концерте ГАСО РТ в Москве, когда коллектив исполнял Девятую симфонию Брукнера — одно из труднейших оркестровых произведений. Чего стоит выстроить такое количество духовых, только валторн восемь штук! И Госоркестру это удается», — поделился впечатлениями Александр Князев.

Он убежден: коллектив обязан взяться за запись всех симфоний Брукнера: «Тем самым Госоркестр РТ перевернет страницу в истории русской музыкальной культуры, так как в России Брукнера фактически не исполняют. Я уверен, что оркестр ждет брукнеровское будущее».

Последует ли за записью симфоний Малера запись сочинений Брукнера — остается загадкой. Но не раз в интервью со Сладковским проскальзывали намеки на этот замысел. Возможно, Госоркестр РТ станет первым коллективом в России, которому удастся реализовать масштабный проект в жизнь.

Фотографии предоставлены пресс-службой Госоркестра РТ