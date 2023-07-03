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Экономика 3 июля 2023 17:44

Переведи зарплату на карту Ак Барс Банка и получи 1500 рублей

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Ак Барс Банк запустил акцию «Ваше лучшее решение». Впервые получившие заработную выплату на Ак Барс Карту или Ак Барс Карту Premium получат дополнительное начисление в размере 1 500 рублей. Срок проведения акции с 1 июля 2023 г. по 30 ноября 2023 г.

Для того, чтобы получить дополнительную выплату необходимо:

  • оформить дебетовую карту Ак Барс Банка «Ак Барс Карта» или «Ак Барс Карта Premium»;
  • передать реквизиты новой или действующей «Ак Барс Карты» в бухгалтерию работодателя о перечислении выплаты;
  • получить выплаты от 25 000 рублей в календарном месяце в течение 2-х календарных месяцев активного периода акции.

Вознаграждение начисляется единоразово на счет карты.

Оформить карту и подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте банка. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК

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