Переведи зарплату на карту Ак Барс Банка и получи 1500 рублей

Ак Барс Банк запустил акцию «Ваше лучшее решение». Впервые получившие заработную выплату на Ак Барс Карту или Ак Барс Карту Premium получат дополнительное начисление в размере 1 500 рублей. Срок проведения акции с 1 июля 2023 г. по 30 ноября 2023 г.

Для того, чтобы получить дополнительную выплату необходимо:

оформить дебетовую карту Ак Барс Банка «Ак Барс Карта» или «Ак Барс Карта Premium»;

передать реквизиты новой или действующей «Ак Барс Карты» в бухгалтерию работодателя о перечислении выплаты;

получить выплаты от 25 000 рублей в календарном месяце в течение 2-х календарных месяцев активного периода акции.

Вознаграждение начисляется единоразово на счет карты.

Оформить карту и подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте банка. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК