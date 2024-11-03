«Переучивание ведет к неврозам – природу не обманешь»: невролог о левшах и правшах

В мире правшей примерно 80% населения, а левшей около 20%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему есть левши, а есть правши?

По официальным данным, из всех жителей земного шара примерно 80% правшей – людей, для которых основной рукой является правая, на левшей остается порядка 20%. Однако, отмечают эксперты, левши могут быть и скрытыми, и переученными в правшей.

«Есть понятия леворукости и левшества. Если левшество истинное, то человек, естественно, будет леворуким, а еще у него будет ведущее левое ухо, толчковая левая нога. Так происходит из-за того, что доминантное правое полушарие мозга», – объяснила заведующая отделением для детей с поражением ЦНС, с нарушением психики старшего возраста детской городской больницы №8, невролог Резеда Шигабутдинова.

Леворукость же может сформироваться по разным причинам, и полушарие мозга здесь не всегда играет роль. Например, в утробе матери может произойти перестройка полушария из-за кровоизлияния, может быть вынужденная леворукость из-за ДЦП, когда есть слабость в правых конечностях, а также вынужденная леворукость может произойти из-за травмы, когда правую руку сломали и задели нерв.

«Истинное левшество и правшество – это не вопрос ведущей руки, а вопрос ведущего полушария. То, что дается матушкой природой, Всевышним: какое полушарие будет доминантным. Правое полушарие доминантное – рождается ребенок левшой, левое полушарие – правшой. Когда мы говорим о полушариях, это значит, что различные центры – речи, восприятия и другие – располагаются в разных полушариях. И отсюда у нас сразу появляется понимание: если ведущее правое полушарие и ребенок левша, то это бесконечно творческие люди», – отметила невролог.

Резеда Шигабутдинова: «Истинное левшество и правшество – это не вопрос ведущей руки, а вопрос ведущего полушария. То, что дается матушкой природой» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Считается, что у левшей организация пространственного мышления отличается от правшей – они мыслят немного по-другому.

Также врач напомнила об амбидекстрии, когда человек одинаково хорошо владеет и правой, и левой руками. Но и в этом случае человек может быть как истинным амбидекстром, так и переученным левшой. Людям, которые чувствуют, что одинаково хорошо владеют обеими руками, важно развивать обе конечности.

«Вы можете наблюдать за человеком. Вот зазвонил у него телефон – какой рукой он потянется к телефону, к какому уху он его приложит. Как человек аплодирует, как сидит: какая нога сверху, как складывает руки», – рассказала Резеда Шигабутдинова.

«Дядю насильно переучивали, ему было очень сложно»

Врач заметила, что врожденное левшество – это чаще всего семейная предрасположенность.

Например, в семье Ралины, с которой пообщался «Татар-информ», дядя, две сестры и брат по отцовской линии – левши. Сама девушка с детства пользуется в быту и пишет левой рукой.

«Дядю насильно переучивали, и он стал амбидекстром. Тогда в школу не принимали, если ребенок писал левой рукой, его заставляли писать правой. Для него это было очень сложно», – рассказала девушка.

Левши могут быть скрытые или переученные на правую руку Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проблемы в том, чтобы быть левшой, Ралина не видит – вспоминает, что в детстве ее не переучивали, лишь в школе за партой с одноклассниками сталкивались локтями, смеется она.

«Однако если папа и мама левши, совсем необязательно, что их ребенок будет таким же. Этот ген выстрелит неизвестно как и где – у племянницы, внучки или еще где-то. Вероятность, что малыш окажется левшой, – 46%. На самом деле, ученые уже выявили ген, который отвечает за левшество», – подчеркнула Резеда Шигабутдинова.

Почему нельзя переучивать левшей?

Сейчас, отмечают эксперты, очень много переученных левшей, особенно это практиковалось в старшем поколении. Это те, кто ходил в школу в Советском Союзе. Тогда считалось, что ведущая левая рука – это патология, таких детей порой не принимали в школы, пока они не научатся писать, как все.

«Переучивали иногда очень жестко. Я знаю взрослых людей даже среди родителей наших пациентов, которым в детстве привязывали левую руку к телу, чтобы они ею не пользовались. А ведь природу не обманешь. Я наблюдала, как они писали правой рукой, а подлежащее и сказуемое тут же подчеркивали левой. Очень часто такие переученные люди пишут правой, а например, рисуют левой. Природу никуда не денешь, левшество будет проявляться», – рассказала врач.

Резеда Шигабутдинова подчеркнула: сейчас уже известно, что переучивание – это плохо. Это даже вредит здоровью.

В СССР считалось, что ведущая левая рука – это патология, таких детей не принимали в школы, пока они не научатся писать, как все Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Во-первых, это невротизация. Представьте, ребенку завязали руку, ему 6-7 лет, и что у него в этот момент в голове происходит? Это взрыв эмоций из-за ограничения. Во-вторых, у левшей очень своеобразно выстраивается обучение и почерк. Если вы обратите внимание, как пишут левши, они это делают не так, как учат праворуких», – рассказала доктор.

На вопрос, стоит ли возвращаться во взрослом возрасте к использованию левой руки как ведущей, если в детстве переучили, невролог ответила, что каждый должен отталкиваться от своих собственных ощущений.

«Если в жизни все хорошо и человека это устраивает, зачем заново себе устраивать “холодный душ”. С другой стороны, если человека что-то не устраивает, если хочется развить доминантное полушарие, или немного повысить свой IQ, или провести таким образом профилактику болезни Альцгеймера, то, конечно, можно развивать нерабочую руку. Но чаще всего природа свое берет. Эти люди знают, что они левши, – что-то они все равно делают левой стороной», – отметила врач.

Невролог посоветовала родителям, если они заметили, что их ребенок пользуется левой рукой, относиться к нему точно так же, как если бы он был правшой. Какой-то исключительный подход к левшеству не требуется. Невролог подчеркнула – просто надо любить своего ребенка и чувствовать его.