Перестройка челябинцев тяжела: «Ак Барс» буднично разобрал «Трактор» в Казани

«Ак Барс» победил «Трактор» на домашнем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Детали матча – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Казанцы встречались с самой кризисной командой КХЛ последних месяцев

«Ак Барс» провел матч в регулярном чемпионате КХЛ впервые за неделю. Последний раз казанцы играли 20 декабря в Уфе против «Салавата Юлаева» (2:1). После относительно продолжительной паузы их ждал в соперниках «Трактор» – пожалуй, самая кризисная команда последних месяцев в КХЛ.

Челябинцы только привыкают жить под руководством нового тренерского штаба. Напомним, сначала «Трактор» покинул наставник команды Бенуа Гру. Чуть позже свои полномочия в стане уральцев сложил и ассистент главного тренера Рафаэль Рише. Сейчас челябинцы выступают в сезоне под началом Евгения Корешкова. Болельщики могут помнить его по недавней работе в тренерском штабе Романа Ротенберга в СКА.

Надо признать, что результаты «Трактора» в чемпионате глобально пока не улучшились. Челябинцы все так же вторая худшая команда в лиге по количеству пропущенных шайб (129). Да и в таблице Восточной конференции дела у «Трактора» идут весьма напряженно. Прошлогодний финалист Кубка Гагарина к этому часу имеет запас всего в пять очков от девятого места («Барыс»).

Поэтому для уральцев фактически каждая следующая игра имеет сейчас колоссальное значение. Об этом, собственно, и упомянул Корешков на пресс-конференции.

«Наша команда не в том положении, чтобы как-то делить соперников. И на «Ладу», и на «Ак Барс» мы настраиваемся одинаково», – сказал наставник «Трактора».

«Ребята сыграли здорово, с полной концентрацией»

Как бы челябинцы ни хотели вчера победить «Ак Барс» (2:3), шансов на это объективно у них было мало. Да, атака «Трактора» вариативна, богата на громкие для КХЛ имена (Григоренко, Глотов, Светлаков, Ливо). Однако в обороне у уральцев сплошная анархия. «Трактор» играет в чемпионате лишь с двумя полноценно сформировавшимися парами защитников Дронов – Дэй и Гросс – Телегин. Арсений Коромыслов и Андрей Прибыльский в силу молодого возраста еще достаточно неопытны и совершают много ошибок по ходу встречи. Химия у хоккеистов откровенно страдает.

А на скамейке запасных укрепить оборону «Трактору» некем – если только обратиться за помощью в «Челмет» или «Белые Медведи». «Ак Барс» не показал в матче ничего выдающегося, но мастерства казанцев хватило, чтобы без особого труда забросить три шайбы в ворота соперника. И это, к слову, хозяева сделали без Александра Барабанова и Дмитрия Кателевского в составе, которые пропускали встречу по болезни.

В целом эпидемия гриппа ходит в «Ак Барсе» весь последний месяц. Войдя в раздевалку команды, можно без особого принюхивания учуять запас чеснока. Ну а как бороться с вирусом, если не старым дедовским методом.

Анвар Гатиятулин хотя и был доволен победой, тем не менее тревоги за будущие игры не скрывал. В матчах декабря в звеньях казанцев постоянно происходит определенная ротация, «Ак Барс» уже давно не выступал в оптимальном составе. Тем не менее результат казанская команда стабильно показывает, продолжая уверенно пребывать на втором месте Восточной конференции.

«Ребята сыграли здорово, с полной концентрацией, в нужные моменты прибавляли. Хорошая командная победа, болельщикам спасибо за поддержку. У нас весь месяц такой – есть моменты с простудой, это сказывалось на тренировочном процессе, и в составе вынужденные изменения. Доктора делают все возможное, чтобы с этим справиться. В две большие паузы была возможность привлечь игроков из «Ирбиса» и «Барса», вызывали ребят из Альметьевска. Это хороший момент для хоккеистов, почувствовать атмосферу, и для нас – посмотреть, как ребята прибавляют. Что касается игр, то все на уровне конкуренции: чтобы попасть в состав, нужно ее выиграть», – сказал Гатиятулин по окончании встречи.

Большой вклад в победу «Ак Барса» внес Тимур Билялов

«Ак Барс» забил в матче трудовые голы. Снова отличился заброшенной шайбой Александр Хмелевский. Удалось казанцам реализовать и одну из попыток большинства усилиями Ильи Сафонова. Казанцы были на голову сильнее гостей первые два периода.

Однако в третьей двадцатиминутке «Трактор» поддавил и был очень близок к тому, чтобы перевести встречу в овертайм. Но в воротах хозяев минувшим вечером оказался крайне хорош Тимур Билялов. В последние минуты матча голкипер несколько раз откровенно спас казанский клуб.

Билялов отразил 39 бросков по воротам и завершил игру с 95-процентным показателем надежности.