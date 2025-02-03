«Забыл» драфт НХЛ и пересмотрел отношение к себе: такой Якупов нужен КХЛ и «Авангарду»

Наиль Якупов подписал новый двухлетний контракт с «Авангардом». А ведь еще летом казалось, что нижнекамский воспитанник вскоре завершит карьеру – последние сезоны не задались, да и травмы замучили. «ТИ-Спорт» вспоминает путь Наиля от топ-1 драфта НХЛ до забвения и начало обратного процесса в омском клубе.





Фото: hawk.ru

Все шло к окончанию карьеры первого номера драфта НХЛ

Неудачный период в «Авангарде», завершившийся очередной травмой и неубедительными 10 очками в прошлой регулярке, по идее, должен был стать завершающим на топ-уровне КХЛ для Наиля Якупова.

Вполне логично, что «на помощь» пришел родной «Нефтехимик», который и сам сильно нуждался в забивных форвардах после ухода целого ряда лидеров. Казалось, стороны нашли друг друга, но и в Нижнекамске у Наиля как-то не задалось.

Когда в середине прошлого сезона Наиль получил тяжелую травму, в хоккейном сообществе все чаще стали говорить, что скорее-всего это конец карьеры для Якупова. Не сказать, чтобы в родном Нижнекамске он феерил и искрил игрой. Да, результативность была приличная, но и «звездными» его цифры назвать было нельзя. В 31 матче он набрал 19 (8+11) очков.

Хоккеист моментально покинул Нижнекамск и стал восстанавливаться по своей программе. Уже под конец прошлой регулярки наставник «Нефтехимика» не без нотки обиды рассказывал на пресс-конференции, что даже не в курсе о положении дел Якупова. Мол, Наиль просто уехал и никак не оповещает «Нефтехимик» о своем здоровье.

«У меня нет информации о его состоянии. Он проходит реабилитацию в Казани со своим каким-то тренером, по какой-то своей технологии», – говорил Олег Леонтьев.

В этот момент стало понятно, что сам Наиль Якупов не собирается связывать свою карьеру с Нижнекамском. Да и в «Нефтехимике» больше не видели его в своих рядах.

Фото: hcnh.ru

«Куньлунь» спас карьеру Якупова?

Но так уж получилось, что такой демарш Наиля совпал с летним сезоном безработицы для российских хоккеистов. КХЛ внезапно вернула старый лимит на легионеров в пять игроков, а команд больше не стало. Так что клубы решили усиливаться добротными иностранцами.

Таким образом, более тридцати хоккеистов тренировались самостоятельно и ждали хоть каких-то предложений. Среди них был и Наиль. Никто особо не верил, что после последних сезонов в «Авангарде» и «Нефтехимике» на него позарится хоть кто-то.

К счастью, в форварда поверили в блеклом «Куньлуне» - имя сделало свое дело. И даже тогда в хоккейном комьюнити преобладала мысль, что в Мытищах хоккеист и завершит свою карьеру. Якупов неожиданно для всех вгрызся в свой шанс и уже с первых игр стал набивать статистику. В 27 играх он набрал 11 (7+4) очков.​

«Авангард» поработал над ошибками

К середине сезона в уравнение судьбы Наиля Якупова вклинилась еще одна производная. В «Авангарде» сменилось руководство, пришел Евгений Кожевников. Он стал перелопачивать весь состав. И в какой-то момент пригласил Наиля Якупова. Ради этой цели спонсор «Авангарда» выделил даже 40 миллионов рублей на компенсацию для «Куньлуня». Тогда все смеялись, мол, летом могли забирать бесплатно, но не взяли. А теперь выложили кругленькую сумму.

Однако в Мытищах 31-летний форвард здорово перезагрузил карьеру. Вопрос был лишь в том, сумеет ли он продолжить в том же духе в топ-команде. Якупов, очевидно, пересмотрел свое отношение к хоккею и окружающим. Он убрал свое высокомерное отношение из-за былых «титулов», понял, что Первый номер драфта – это дело давно минувших дней, и надо снова доказывать, что он чего-то стоит.

Фото: пресс-служба ХК «Куньлунь Ред Стар»

Поэтому новое двухлетнее соглашение – вполне логичный и заслуженный результат для татарстанского воспитанника.

«Якупов с первых же матчей после возвращения доказывает на собственном примере, что характером, трудолюбием, огромным желанием и, конечно же, мастерством, можно добиться многого. Именно такие лидеры нужны «Авангарду», и по этой причине мы были рады продлить контракт с Наилем еще на два сезона», – приводит слова генерального директора «Авангарда» Германа Чистяков.

В «Авангарде» в 25 матчах Наиль уже забросил 12 шайб, добавив 11 ассистентских очков, при полезности «плюс 4». Всего же на его счету 34 очка за два клуба.

Очередную шайбу Якупов забросил во вчерашнем победном матче над минским «Динамо», побив собственный рекорд по результативности за сезон в КХЛ и не собирается останавливаться. Его уже вызывали на новосибирский Матч Звезд вместо травмированного Рида Буше.

Дальше – больше.