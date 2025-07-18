«Перескакиваю от Гио Пики на «Наутилус» - защитник «Рубина» Тесленко о музыкальном вкусе
Защитник «Рубина» Егор Тесленко в интервью «Татар-Информу» рассказал о своих музыкальных предпочтениях.
«Музыку люблю, она у меня очень разнообразная, своеобразная. То есть я перескакиваю от Гио Пики на «Наутилус», потом на Цоя, на «Рамштайн». Всё зависит от настроения», – сказал Тесленко.
В сезоне РПЛ 2024/25 Егор Тесленко провел 27 матчей за «Рубин», в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Недавно защитник подписал новый контракт с казанским клубом до 2029 года.