«Как мы жили эти восемь лет на Донбассе? Ели один раз в день хлеб да чай»

Казанский санаторий «Ливадия» приютил восемь беженцев из Донбасса. Они смогли самостоятельно добраться до столицы Татарстана. С какими трудностями им пришлось столкнуться и как их приняли в новом месте проживания, вынужденные переселенцы рассказали сегодня журналистам.

74-летняя Бенбелис Кабирова приехала в Казань из Донецкой Народной Республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это не так, как в кино, хуже»

Из Донецкой Народной Республики в Казань приехала 74-летняя Бенбелис Кабирова. Об эвакуации она узнала 19 февраля по местному телевидению.

«19 февраля сирена зазвучала в городе. Страшная. Это не так, как в кино, хуже. А мы день и ночь смотрели по телевизору новости, следили за войной, где какая бомба упала. Вдруг смотрю – Денис Пушилин (глава ДНР, – прим. Т-и) говорит об эвакуации детей и стариков. Время было три часа дня. Сбор был назначен возле исполкома. Я своему супругу говорю, что надо уезжать, а то нас тут убьют», – рассказала она.

К сожалению, муж Бенбелис Хисматовны отказался уезжать из Донецка, сославшись на то, что не хочет жить за чужой счет. «Он у меня упрямый, он башкир. Я решила уехать, он меня вечером проводил к исполкому. Мы пришли – никого нет, автобусов нет. Вернулись домой. А утром 20 февраля снова по телевизору объявили, что идет эвакуация. Сбор уже возле драмтеатра. Я взяла свою полиэтиленовую кошелку и пошла», – отметила пожилая женщина.

На месте сбора жителей, решивших уехать из Донецка, ждали два автобуса, работали журналисты, в том числе иностранные. «Нас посадили в автобусы, и в 12 часов мы уехали из Донецка. Я в центре живу, а сегодня бомбили как раз недалеко от моей квартиры. Линия разграничения от нашего дома – два километра, а там химический завод, который сегодня подожгли нацисты. У них там 150 тыс. войск, там столько оружия, тяжелая артиллерия. Они в течение девяти лет все туда подгоняли. Еще у них там было химическое оружие, боевые отравляющие вещества привезли туда, чтобы нас отравить», – подчеркнула Кабирова.

«В семь часов вечера за мной приехали и меня на крутой машине привезли сюда. Тут меня очень хорошо приняли» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вынужденных переселенцев должны были вывезти в Ростов-на-Дону, как было объявлено по телевизору. Но когда автобусы переехали границу и оказались в России, они остановились. «Все спрашивают, почему стоим. Водитель говорит, что бензин закончился, а нас повезет за 350 километров – в Ростовскую область. Но нам сказали, что в Ростов. Одна женщина кричит, что ей надо к дочери в Крым, другая – в Москву, третья с ребенком – в Таганрог. Начали выходить из автобуса на дорогу», – заметила Бенбелис Хисматовна.

По ее словам, две женщины остановили попутку и предложили поехать вместе с ними. «Дело к вечеру идет, что я одна тут буду делать. Села с ними до Ростова. А сама еду и думаю, что я буду там делать, у меня там никого нет. А потом решила, что, наверное, смогу попасть в Казань, я же татарка. Я училась в пединституте пять лет, знакомые места, родилась в Кировской области, в Марий Эл жила. Решила ехать в Казань», – добавила переселенка.

«Денег нет, жизни нет, война...»

У Бенбелис Кабировой с собой было всего 4 тысячи рублей. Из них одну тысячу она отдала водителю попутной машины. На оставшиеся деньги надеялась купить билет на поезд до Казани. «На железнодорожном вокзале в кассе спросила, сколько стоит билет. 2912 рублей, у меня три тысячи – как раз. Я шесть часов прождала поезд. В половине первого ночи села в новороссийский поезд. Ехала и все время переживала: что буду делать? У нас здесь родственников нет. Как быть, что делать?» – сказала она.

«Как в сказке – накормили, напоили и спать уложили» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приехав в Казань, Бенбелис Хисматовна обратилась к дежурному по вокзалу, рассказала о своей ситуации. «Он меня повел в какой-то кабинет. Меня накормили. Девушки посадили на диван и говорят: “Сиди, если тебя сегодня не заберут, мы тебя спать уложим. В семь часов вечера за мной приехали и меня на крутой машине привезли сюда (санаторий «Ливадия», – прим. Т-и)”. Тут меня очень хорошо приняли. Прямо сказочная жизнь у меня началась. Как в сказке – накормили, напоили и спать уложили. И вот до сих пор живу. Спасибо большое. Я даже не ожидала, что так будет», – поделилась она.

Собеседница журналистов с ужасом вспоминает события последних лет на Украине. «Как мы жили эти восемь лет на Донбассе? Ели один раз в день хлеб да чай. А откуда деньги-то? Денег нет, жизни нет, война... Мы не спали, какой там сон. Восемь лет так было, девятый год пошел. Мира хочу. Мир, мир, мир и еще раз мир. Спокойно дожить не дают, умереть спокойно не дают эти нацисты», – заявила Бенбелис Хисматовна.

Самостоятельно добралась до Казани вместе с дочкой и Наталья Литвинова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самостоятельно добралась до Казани вместе с дочкой и Наталья Литвинова. Она приехала из города Ирмино Луганской Народной Республики 21 февраля. «По телевизору вечером объявили эвакуацию, утром мы выехали. Поехали на машине, думали, что вместе уедем, но мужа не пустили на границе, он вернулся назад. С ним сейчас созваниваемся. Мы добирались на такси до железнодорожного вокзала, а оттуда на поезде до Казани», – заметила она.

По словам Литвиновой, Казань была выбрана неслучайно. Еще в 2014 году в столицу Татарстана перебрались ее родственники и до сих пор здесь снимают квартиру. «Мы ехали к ним, но потом узнали, что можно в санаторий попасть. А там работы не было, муж ездил на заработки в Россию. Где-то рядом падали снаряды, вот мы и уехали», – пояснила она.

Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент РФ в видеообращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции на Украине.